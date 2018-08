Serieverkrachter uit Veendam gaat trouwen

Een 43-jarige oud-Veendammer die in 2000 in hoger beroep voor verkrachtingen werd veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, gaat vrijdag trouwen.

Hij woont sinds kort samen met zijn vriendin. De trouwplannen zijn door zijn begeleiders goedgekeurd. De man glunderde zichtbaar toen hij aan de rechters vertelde dat vrijdag 'zijn grote dag is'.

Opgepakt

De man werd als 24-jarige opgepakt nadat hij een 13-jarig meisje uit Wirdum op grove wijze had verkracht. Het kind was onderweg naar een bushalte toen zij van haar fiets werd gesleurd. Hij zette het slachtoffer in Overschild uit de wagen.

De man werd uiteindelijk veroordeeld voor vijf misdrijven. Hij bekende meer, maar de aangiftes ontbraken. De man kreeg destijds het stempel 'pedofiel' opgelegd. Die diagnose werd later bijgesteld naar 'seksuele stoornissen'.

Kans op herhaling

De man woont onder begeleiding in Utrecht en zit in een resocialisatie-traject. De rechtbank verlengde direct na zitting de tbs-maatregel voor de zesde keer met één jaar. De stoornis is nog te duidelijk aanwezig en zonder behandeling is de kans op herhaling te groot.

