Hans van der Lijke en Gurbe Douwstra in Twij Deuntjes am See

Twij Deuntjes am See zondag 26 augustus

Het gaat over de mooiste teksten en muziek, in het gronings en fries, de mooiste songs. Hans van der Lijke en Gurbe Douwstra aan tafel bij Henk Scholte in Café de Engelstede in Engelbert

Tuutjefloiters – Bonjour Marie

Van de Straat – In de zummertied

Kirsty MgGee – Seqence

Hans van der Lijke – Doalders stee

Johnny Cash – Help me

Eddy Koekkoek – Op straat

Robert Long – Met een perfect gevoel

Gurbe Douwstra – As it mijn tüd is

Cornelis Vreeswijk – Daarom noem ik je m'n liefste

2e uur:

Bert Hadders & de Swinders – As zai mor altied bie mie blift

John Prine - Speed of the sound of loneliness

Lianne Abeln – Opoe's bedstee

Hans van der Lijke – Handstok en houd

Steve Earl – Goodbye

Imca Marina – Dastoe de laifste bist

Bonnie Raitt – Dimming of the day

Randy Newman – Rider in the rain

Gurbe Douwstra – The cliffs of moher

Törf – Loat mie heuren