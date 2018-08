De kop is eraf voor Noorderzon: 'Voor mij is dit het cadeautje van het jaar'

Er hing regen in de lucht. Misschien was dat de reden waarom de 28e editie van het Noorderzon Performing Arts Festival gisteravond in Stad kalmpjes begon. Bij de openingsact was het volle bak, aan de bar was plek zat.

Het Noorderplantsoen van Groningen is tot en met volgende week zondag het domein van theater, dans, muziek en andere disciplines. Het Noorderzon Performing Arts Festival, zoals Noorderzon officieel heet, trekt jaarlijks 135.000 bezoekers. Het festival begon donderdagavond rustig met hier en daar een bui.

Met een ezel naar Stad

Op Noorderzon presenteert de Groninger cabaretier Arno van der Heijden voor het achttiende jaar op rij Arno's Aperitief. In het interviewprogramma in de Spiegeltent praatte Van der Heijden onder meer met Tjerk Ridder, de kunstenaar die donderdag met zijn ezel in Groningen aankwam.

Dikke aanrader

'Voor mij is dit het cadeautje van het jaar', vertelt de cabaretier voor aanvang van zijn show. Hij is inmiddels al weken bezig met deze editie van Noorderzon. Heeft hij nog tips? 'We staan hier in de Spiegeltent en daar treedt tot en met zondag Fauna op. Dat is echt wel een hele dikke aanrader.' De acrobaten van Fauna geven in Arno's Aperitief een indrukwekkend voorproefje.

De acrobaten van Fauna toonden zich vaardig in de Spiegeltent (foto: René Walhout/RTV Noord)



Beleving

'Maar ik vind vooral ook de kleinere dingen op Noorderzon leuk', vervolgt Van der Heijden. 'Neem Reverse van Johannes Bellinkx, dat je achteruit een wandeling maakt. Dat doe je met een koptelefoon op en dat brengt je in een hele andere beleving van tijd en ruimte.'

Hutje mutje in een zeecontainer

Zo'n beleving krijg je ook in de zeecontainers die alweer jaren tijdens Noorderzon staan opgesteld aan de Leliesingel. Hutje mutje in een zeecontainer krijgt het publiek geregeld leuke en soms indrukwekkende voorstellingen te zien. Na een half uurtje is de mini-voorstelling voorbij.

Escape from ElkeStress

Alina Kiers en Frank den Hollander zijn op de eerste avond met hun mini-voorstelling Escape from ElkeStress te zien. 'Ken je het fenomeen escape rooms?', vraagt Kiers in de rol van Annie uit Steenwijk. 'Dan sluiten ze je op in een kamer en moet je maar zien hoe je eruit komt. Dan krijg je allemaal codes en aanwijzingen. Wij zijn op onderzoek uit om te kijken of het iets is voor onze neven- en nichtenweekend.'

Nogal claustrofobisch

'Kijk het is altijd handig om zo'n container naar je hand te zetten', vertelt de actrice. 'En het is inderdaad nogal claustrofobisch: er kunnen maximaal 25 mensen in.' Kiers en Den Hollander staan voor de zevende keer op deze manier op Noorderzon. De voorstelling Escape from ElkeStress spelen ze acht keer per avond.

Noorderzon duurt tot en met zondag 2 september. Het programma is te vinden op noorderzon.nl.

