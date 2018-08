'Onze boodschap is er één voor de bazen van de NAM, Shell en Exxon'

Vanuit alle windstreken hebben actievoerders van Code Rood zich verzameld in een tentenkamp aan de Dieftilweg in Leermens. Ze bereiden zich daar voor op een zitblokkade bij de NAM-locatie in Farmsum.

Maarten, die liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden, is woord- én actievoerder van Code Rood. 'Wij kunnen niet accepteren dat de fossiele industrie zo veel schade veroorzaakt in Groningen. Daarom stappen we over van grootschalige demonstraties naar burgerlijke ongehoorzaamheid', zegt hij.

'De actie betekent dat het NAM-tankenpark op 28 augustus door zoveel mogelijk mensen wordt geblokkeerd, zodat geen tankwagen het terrein op kan.'

Onveilig

Volgens de actievoerder is het een feit dat de problemen in Groningen nog lang niet zijn opgelost.

'Tot 2024 blijft het nog onveilig door de gaswinning. Daarmee wordt de rechtsbescherming van Groningers op dit moment verder uitgekleed. Wij, en ik denk veel mensen met ons, kunnen dit niet accepteren. Daarom is het nóg noodzakelijker om in actie te komen.'

In het kamp kun je je voorbereiden op de actie, maar ook spandoeken maken en demonstratietrainingen volgen Maarten - woord- en actievoerder Code Rood

In het kamp in Leermens staan twee grote circustenten, vijftien grote legertenten en er is een grote keuken. Douches worden nog aangelegd. Maarten legt uit dat het kamp vooral een plek is waar actievoerders elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

'In het kamp kun je de manieren van verzet tegen gaswinning met elkaar bespreken, bijvoorbeeld. Je kunt je er voorbereiden op de actie, maar ook spandoeken maken en demonstratietrainingen volgen. Ook komt een professor langs om een lezing te houden over de geschiedenis van burgerlijke ongehoorzaamheid. Daaruit zal blijken hoe effectief zo'n actie kan zijn.'

Voorbereidingen sinds januari

Sinds januari bereiden deelnemers zich voor op de zitblokkade. 'In dat hele proces zijn zeker tachtig mensen actief betrokken geweest. En nog steeds kan iedereen zich bij ons aansluiten', vervolgt Maarten.

Hij ziet zichzelf niet als een agressieve actievoerder. 'Die associatie heb ik er niet mee', zegt hij lachend. Volgens hem zijn er duidelijke afspraken gemaakt waarin staat wat wel en niet mag. 'Wij vinden onze actie legitiem omdat de NAM gewoon doorgaat met de gaswinning.'

We zijn tevreden als we met zoveel mogelijk mensen het tankenpark kunnen blokkeren Maarten - woord- en actievoerder Code Rood

'We willen niet dat iets escaleert of dat er acties gericht tegen de politie of medewerkers van de NAM plaatsvinden', vult hij aan. 'Onze boodschap is er één voor de bazen van de NAM, Shell en Exxon. Zij nemen beslissingen die schadelijk zijn voor Groningers én het klimaat.'

Massale deelname

Maarten vestigt zijn hoop op een massale deelname aan de zitblokkade op 28 augustus. Wanneer die actie voor Code Rood geslaagd is? 'We zijn tevreden als we met zoveel mogelijk mensen het tankenpark kunnen blokkeren. We verwachten honderden mensen.'

