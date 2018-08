Bekijk hier hoeveel kinderen in jouw gemeente worden ingeënt

Moeten kinderen verplicht gevaccineerd worden? En moeten kinderdagverblijven kinderen die niet gevaccineerd zijn kunnen weigeren?

De discussie over deze vragen is weer opgelaaid omdat het percentage gevaccineerde kinderen in Nederland daalt.

Opvallende conclusies

Van onze provincie is Westerwolde de gemeente met het hoogste percentage kinderen dat geen enkele vaccinatie heeft gekregen: ruim 11 procent, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Op Terschelling na is dit percentage het hoogste van het land als we enkele 'biblebelt'-gemeenten buiten beschouwing laten.

Volgens Esther Maring van de GGD Groningen moeten we deze percentages wel in perspectief plaatsen. 'Het is een gebied waar relatief weinig kinderen wonen. Ieder kind dat niet gevaccineerd wordt, telt procentueel dus veel zwaarder mee dan in gemeenten met meer kinderen.'

Geloof en angst voor bijwerkingen

Geloofsovertuigingen en de angst voor bijwerkingen zijn volgens Maring in algemene zin de belangrijkste redenen waarom mensen hun kinderen niet vaccineren. Opvallend is daarom dat in Groningse gemeenten met relatief veel protestantse christenen de vaccinatiegraad niet per se lager ligt dan in andere gemeenten.

Soms is het zelfs hoger, zoals in Grootegast, Leek en Ten Boer. 'Niet iedere gelovige is principieel tegen vaccineren,' aldus Maring.

Het landelijke beeld is dat vooral in gemeenten waar een grote SGP-achterban is de vaccinatiegraad lager ligt. In de 'christelijke' Groningse gemeenten wordt in verhouding veel op de ChristenUnie gestemd. Dit zou een verklaring kunnen zijn.

In enkele gemeenten meer vaccinaties

Hoewel in de meeste gemeenten de vaccinatiegraad is gezakt ten opzichte van vorig jaar, is in vier Groningse gemeenten juist een groei te zien. Zo is bijvoorbeeld in Pekela het aantal tweejarigen dat volledig is gevaccineerd gegroeid van 86,5 naar 93 procent, de grootste groei in onze provincie. In Nederland zijn er maar 4 gemeenten met procentueel een hogere groei.

Maring kan hier geen verklaring voor geven. 'Het is heel moeilijk om de persoonlijke beweegredenen van mensen te achterhalen. Dan zou je bij ieder consultatiebureau ouders er naar moeten vragen. Dat is niet te doen.'

Twee jaar geleden is wel zo'n onderzoek gehouden bij consultatiebureaus. 'Daar kwam vooral de angst voor bijwerkingen uit. Dat bijvoorbeeld een buurvrouw iets heeft meegemaakt en mensen die buurvrouw geloven.'

