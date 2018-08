'Natuurkundige pionier' Bart van Wees Koninklijk onderscheiden

Bart van Wees, hoogleraar Technische Natuurkunde aan de RUG, is donderdag onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Den Oudsten reikte hem de onderscheiding uit in het Groninger Museum.

De 57-jarige Van Wees staat bekend als een autoriteit op zijn vakgebied en wordt beschouwd als één van de beste natuurkundigen ter wereld.

Spinozapremie

De hoogleraar is gespecialiseerd in de elektrische geleding in nanostructuren en was één van de pioniers op het gebied van de spintronica (rotatie van elektronen).

Voor zijn innovatieve werk kreeg hij in 2016 de NWO-Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap.

Lovende woorden

'Hij staat bekend als iemand die altijd bezig is met zijn werk en nooit stopt of opgeeft. Met zijn innovatieve benadering en prestaties behaalt hij resultaten die vrijwel altijd van uitstekende kwaliteit zijn. Hij heeft eigenhandig al meer bereikt op meerdere onderzoeksterreinen dan menig wetenschapper in zijn hele leven', waren enkele lovende woorden die Van Wees donderdagavond te horen kreeg.

