NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen

De NAM mag, als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt, in het komende 'gasjaar' 2018-2019 maximaal 19,4 miljard kubieke meter gas winnen.

Dat heeft minister Wiebes vrijdagochtend bekend gemaakt.

Instemmingsbesluit

Dit 'ontwerpinstemmingsbesluit' komt in 'de plaats van het oude 'vijfjarenplan' van de vorige minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Dat werd door Raad van State eind 2017 vernietigd.

Bovendien besloot minister Eric Wiebes van Economische Zaken in maart dat de gaswinning in 2030 wordt beëindigd. Het nieuwe maximum is in lijn met de toen aangekondigde afbouw.

Gemeentehuizen

Het besluit is tot en met 4 oktober in te zien bij de gemeentehuizen van Midden-Groningen, Loppersum en Delfzijl en de provinciehuizen van Groningen en Drenthe.

Ook het indienen van een zienswijze op het ontwerp kan tot deze datum.

Provincie

De provincie Groningen, die net als de andere overheden al een zienswijze had ingebracht voorafgaand aan dit ontwerp, wil het besluit eerst rustig bestuderen voor het wil reageren.

Ook de NAM wil het nieuwe besluit eerst bestuderen voordat er een reactie gegeven wordt.

