Lopend Vuur: Een tentenkamp voor studenten is Groningen onwaardig

De kamers voor studenten in Groningen zijn momenteel schaars. Vooral voor nieuwe, internationale studenten is het lastig om een kamer te vinden.

Omdat het nieuwe studiejaar nadert zijn er tijdelijke opties bedacht. Voor 42,95 euro per nacht is er een hotelboot aan het Eemskanaal. Dat bedrag is inclusief eten.

Op het ACLO-terrein, op de Zernike Campus, komen drie grote tenten te staan. In elk van de tenten is plaats voor dertig bedden. De eerste week kost zo'n bed een student 12,50 euro per nacht. Na een week gaat de prijs met 2,50 euro per nacht omlaag. Mocht je een maand in de tent moeten bivakkeren als student, dan kost je dat 245 euro.

De Rijksuniversiteit ziet de buitenlandse studenten ieder jaar graag komen. En al die studenten (uit binnen- en buitenland) vormen een belangrijke groep in de Groninger samenleving.

