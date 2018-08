Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Marlene slaat erop los Een scene uit de nieuwe clip van Marlene Bakker (Foto: Marlene Bakker)

We gaan met een flinke slag het weekend in, want de nieuwe clip van Marlene Bakker komt vers van de pers. Ook komt het Groninger Forum steeds wat meer tevoorschijn.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Van de buren moet je het hebben De buurmannen van dit Groningse hamburgerrestaurant laten een bezorgster komen om de hap naar de overkant van de straat te brengen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan?

2) Tel maar na Scherpe observatie bij de collega's van Oog TV.

3) Mocht hij willen 4) Vallende eikels Niet iedereen kan een grote eik waarderen. Zo is te lezen in deze klacht.

5) Moi Grant! De Amerikaan Grant Sitton speelt komend seizoen voor landskampioen basketbal Donar. Sitton (25) wordt door zijn club welkom geheten in Groningen, maar dat doen wij op zijn Gronings: moi!

6) Steeds wat minder steigers Stapje voor stapje verdwijnen de steigers rondom het Groninger Forum. Fotograaf Siebrand Wiegman geeft een update. Wat vind jij er van?

7) Marlene slaat erop Gisteren liet Marlene Bakker hem al even zien in Noord Vandaag, nu staat hij ook in zijn geheel op Youtube: de nieuwe clip bij het nummer Hai Hai. Opgenomen in een smederij.

8) Werken voor bier De Studentenkrant zoekt redacteuren. Toepasselijk voor de doelgroep word je betaald in natura.

Rondje Groningen is er elke dag. Goed weekend!