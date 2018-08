Dit weekend in Groningen: Winschoten gaat middeleeuws

In het laatste weekend van de bouwvak is er genoeg te doen in onze provincie. Wij hebben de volgende vijf tips voor je.

1) Noorderzon

Donderdag is het al begonnen, maar Noorderzon draait ook dit weekend nog op volle toeren. Zelfs tot 2 september nog. Volop kunst, cultuur, eten, drinken en muziek in het Noorderplantsoen met een uitgebreid programma. Vrij toegankelijk, maar niet alle voorstellingen zijn gratis. Wij hebben wel tips, ook voor het gratis programma.



2) Middeleeuws Winschoten

In het Stadspark in Winschoten waan je je dit weekend weer in de middeleeuwen. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er demonstraties, workshops en optredens. Ook is er veel aandacht voor het genre 'Steampunk'. Alle info vind je op de site.



3) Onstwedder Oogstfeest

Zaterdag is het feest in Onstwedde en daarom is er van alles te beleven. Een oldtimershow, braderie, demonstraties, oude ambachten, draaiorgels, een geitenkar en zelfs nog wat meer. Het begint om 10:00 uur en de entree is 4 euro, voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Het volledige programma staat op de website van de Onstwedder Gaarv'n.



4) Bie Daip in Appingdam

Traditioneel vind in het laatste weekend van augustus het grootste Internatioale Folk & Seasongsfestival van Europa plaats in Appingedam. De wereldtop in dit genre komt naar Groningen, onder andere uit Australië, Canada en Polen. Er zijn veel verschillende podia in heel Appingedam. Meer informatie op de site.



5) Groningen Swim Challenge

Je hoeft hem natuurlijk niet zelf te zwemmen, maar kunt ook gewoon komen kijken en aanmoedigen. Zaterdag vindt de Groningen Swim Challenge plaatst: een zwemwedstrijd in estafettevorm van Zoutkamp naar Stad. Elke zwemmer in een team zwemt zo'n acht kilometer. Dit alles om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Voor het eerst is er dit jaar ook een Ultra Challenge, die start in Lauwersoog. Alle info op de site.

Veel plezier en een goed weekend!