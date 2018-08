SSH: 'Internationale studenten komen van ver, ze verdienen een fijne plek'

Het studentencomplex van De Huismeesters aan het Winschoterdiep is na een frisse opknapbeurt klaar voor de komst van nieuwe internationale studenten. En dat is hard nodig, gezien het tekort aan studentenhuisvesting in de stad Groningen.

Het opgeknapte complex aan het Winschoterdiep, een voormalig kantoor van KPN was verouderd. Binnenkort nemen 342 internationale studenten er hun intrek.

Nieuwe impuls

'Het was nodig, we willen graag internationale studenten die huisvesting zoeken een leuke plek geven', zegt Roeland Kreeft van Stichting Studenten Huisvesting.

'Ze komen van ver en weten niet waar ze vandaan komen en dan is een fijne woonplek belangrijk. Het was nodig om daar een nieuwe impuls aan te geven.'

Knelpunten

Kreeft erkent dat Nederland populair is onder internationale studenten. 'Dat levert op dit moment wat knelpunten op met de huisvesting. Daar spant de universiteit zich tot het uiterste in om plekken te vinden. Maar wij vinden het belangrijk dat die plekken ook kwalitatief goed zijn. Dat blijft voortdurend een aandachtspunt.'

Enorme piek

Afgelopen mei ging de reservering voor het complex aan het Winschoterdiep open, en eind mei waren alle plekken gereserveerd.

Kreeft: 'Ze komen allemaal op hetzelfde moment in Nederland aan en allemaal hebben ze dan ook een kamer nodig. Dan zie je ineens een enorme piek. Het is aan ons om ze te bedienen, maar de vraag neemt ieder jaar toe.'

Populariteit

Dat is niet alleen in Groningen het geval, zegt Kreeft. 'We zien op dit moment overal in Nederland dat het aantal internationale studenten toeneemt. Nederland is echt populair onder internationale studenten, maar er zijn verschillen en Groningen is wel een van de steden waar de toestroom groot is.'

De oplossing ligt voor de hand. Kreeft: 'Meer kamers. Daar wordt ook actief naar gezocht. Het opknappen van een gebouw als dit helpt daarbij.'

