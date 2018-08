Deel dit artikel:











Wolf die twaalf schapen doodbeet in Marum was Duits vrouwtje Ter illustratie, een wolf. (Foto: Pexels.com)

De wolf die half mei twaalf schapen doodbeet in Marum, blijkt een vrouwtje te zijn. Ze is waarschijnlijk een nakomelinge van een roedel in de Duitse deelstaat Brandenburg, 600 kilometer van de Nederlandse grens.