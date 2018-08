Gezocht: bedden, banken of luchtbedden voor internationale studenten

et couchsurf-initiatief van de Democratische Academie Groningen (DAG) blijk dan ook een schot in de (Foto: pexels.com)

AirBnB, hostels, behulpzame vrienden... Internationale studenten grijpen deze dagen alle mogelijkheden aan om een dak boven hun hoofd te krijgen. Het couchsurf-initiatief van de Democratische Academie Groningen (DAG) bleek dan ook een schot in de roos.

Via een online aanmeldformulier verzamelde de partij in twee maanden tijd zo'n zestig adressen van gastvrije Groningers.

Snel uitverkocht

Die stelden gratis hun bank, bed of luchtbed beschikbaar om een student tijdelijk uit de brand te helpen. Dat is hard nodig vanwege het grote kamertekort in Groningen. Toen de 'markt' van DAG zaterdag open ging, vlogen de slaapplaatsen als warme broodjes over de toonbank, vertelt initiatiefnemer Koen Marée.

'We waren in no time uitverkocht, als je het zo kunt noemen. Deze studenten hebben in elk geval voorlopig een plek, zodat ze niet op straat hoeven te slapen.'

Wie heeft er nog een bed?

In de tussentijd stroomde de mailbox van DAG alweer vol met de volgende kamerzoekers. Dat zijn er 'tientallen per dag'. En dat zal tot de start van het nieuwe studiejaar op 3 september zo blijven, verwacht Marée.

'Volgende week wordt een piekweek. Alle Groningse hostels zitten in het weekend van 1 september vol, dus die zullen naar ons doorverwijzen. We hebben nu al zoveel aanmeldingen dat we nog zoeken naar extra bedden, matrasjes en banken waar studenten in elk geval een paar dagen na hun aankomst op kunnen slapen. Zo krijgen ze een warm welkom in Groningen.'

Ook een slaapplek over voor een internationale student? Op de website van DAG kun je je aanmelden.

