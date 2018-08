Koopjesjagers slaan massaal hun slag bij failliete Vrijbuiter

In Roden is het vrijdag een komen en gaan van auto's en bestelbusjes, sommige met aanhanger. Reden: de magazijnverkoop bij de failliete kampeerzaak Vrijbuiter.

Op volle toeren

Alles in het magazijn van de Vrijbuiter staat met een korting van veertig procent te koop. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Kassa's draaien op volle toeren en een verkeerscirculatieplan voor klanten met winkelkarretjes lijkt geen overbodige luxe.

Oogst van kampeerartikelen

Een gezin dat flink van de korting heeft geprofiteerd loopt net de winkel uit. Onder meer campingstoelen en een koelbox maken deel uit van de oogst. 'We zitten op de camping in Schipborg en kregen toevallig mee dat hier uitverkoop was', vertelt de moeder van het gezin.

'Omdat we volgend jaar wat verder weg willen, hebben we ook daarvoor alvast inkopen gedaan. En het luchtbed van mijn man ging deze week lek, dus hebben we meteen maar een nieuwe gekocht', zegt ze lachend.

