Zwaargewonde door afgebroken kraan in de Eemshaven (update)

Van de vier gewonden die donderdag vielen bij een ongeluk op het schip 'Pacific Osprey' in de Eemshaven, raakte één persoon zwaar gewond. De andere drie kwamen er met lichtere verwondingen af.

Het ongeluk gebeurde toen de giek van een kraan afbrak. Die kraan wordt gebruikt om zware onderdelen van windmolens aan boord te takelen. De oorzaak is nog niet bekend.

Windpark

De Pacific Osprey ligt afgemeerd bij Orange Blue Terminals. Op het moment van het ongeluk was het schip net klaar met laden. Het schip zou vertrekken naar het Duitse windpark in aanbouw 'Hohe See', 90 kilometer boven Borkum. Daar worden 71 windmolens gebouwd.

'Wij zeggen niets'

Het schip is eigenaar van een Deense rederij en vaart onder de vlag van Cyprus. Het bedrijf Broekman Eemshaven Services is door de rederij ingeschakeld als agent. Een woordvoerder van dat bedrijf wil niets kwijt over het ongeluk en de gevolgen ervan. 'Onze policy is dat we daar niets over zeggen', aldus deze man.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk.

