Buijs vervangt Van Weert door Cassierra, Mahi is er niet bij

Trainer Danny Buijs houdt de kaarten nog een beetje op de borst als het gaat over de opstelling van FC Groningen tegen De Graafschap. Toch is al wel duidelijk dat er wijzigingen zijn.

Vanwege een blessure is Mimoun Mahi er in elk geval nog niet bij. Ajax-huurling Mateo Cassierra zit wel bij de selectie en gaat starten ten koste van Tom van Weert. Verder is duidelijk dat Jesper Drost op de bank zal beginnen. De twee spelers zijn erg ontevreden over die keuzes van Buijs.

Het is voor het eerst dat Buijs zijn opstelling nog niet volledig bekendmaakt. Na de wedstrijd tegen Vitesse (5-1 verlies) zei de coach nog dat hij zijn vaste team een aantal wedstrijden de kans zou geven. Daar kwam hij na het verlies tegen Willem II (0-1) al een beetje op terug.

Buijs kan, buiten Mahi, verder beschikken over een fitte selectie.

Slechte seizoensstart

Het is de FC er alles aan gelegen om zaterdag in Doetinchem punten te pakken. De ploeg is nog puntloos na twee wedstrijden en staat op de laatste plek in de Eredivisie. Een slechte seizoensstart dus.

'Daar heeft Buijs ook wel zijn onzekerheden over hoor', zegt onze FC-watcher Stefan Bleeker. 'Hij praat er ook over met verschillende mensen om hem heen. Die zeggen hem: ga gewoon door op de manier waarop je bezig bent.'

FC Groningen Live

De wedstrijd De Graafschap - FC Groningen begint zaterdag om 18:30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 18:00 uur. Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion, de presentatie is in handen van Oetse Eilander. Azing Griever is de analist in de studio.

Het duel is ook te volgen via een liveblog op de site en via de app.

