Tropenweken voor de wedstrijdsecretaris: 'Flink puzzelen en het wordt niet minder'

De droge grasvelden in onze provincie zorgen voor hoofdbrekens bij voetbalclubs. Buiten de overuren die wedstrijdsecretarissen draaien, lopen sommige voetbalverenigingen ook inkomsten mis.

Donderdag werd bekend dat de grasvelden in Groningen en deels in Ten Boer nog afgesloten blijven tot 14 september. Dan is de bekercompetitie al begonnen.

Niet thuis, maar uit

Bij PKC '83 is het logistieke puzzelwerk nog enigszins overzichtelijk. Met slechts twee teams die iedere zaterdag in actie komen, weet wedstrijdsecretaris Ben van der Schuur zich prima te redden.

'Om het gras op onze grasvelden de kans te geven om te groeien, hebben we al onze thuiswedstrijden in het bekertoernooi wel om laten zetten in een uitwedstrijd', legt hij uit.

Minder inkomsten

Omdat er op sportpark De Kring geen kunstgrasveld ligt, zijn er voor PKC '83 echter wel vervelende gevolgen. 'Onze teams moeten noodgedwongen op het kunstgras van sportpark De Parrel in Paddepoel trainen', zegt Van der Schuur.

Een groter probleem is dat onze kantine de nodige inkomsten misloopt Ben van der Schuur - Wedstrijdsecretaris PKC '83

Maar dat is niet alles. 'Een veel groter probleem is dat onze kantine de nodige inkomsten misloopt omdat er de komende weken niets op ons sportcomplex te beleven is', sombert hij. 'Hier hebben we moeite mee, dus hebben we ons beklag bij de gemeente Groningen gedaan.'

Geen compensatie

De gemeente Groningen laat in een reactie weten niets voor PKC '83 te kunnen betekenen. 'Compenseren doen we in zulke gevallen eigenlijk nooit', legt een woordvoerder uit.

'Wij hadden het ook liever anders gezien, maar wij hadden de droge weersomstandigheden ook niet zien aankomen. Begin volgende week lichten we dit nog telefonisch toe aan PKC '83.'

Het veld in Winschoten voor de regen en na de regen



De steppe van WVV

Een club die de laatste weken vaker de media haalde vanwege de droge grasvelden, is WVV. Niet onterecht, want de grasvelden van de Winschoter voetbalvereniging hadden meer weg van een gele steppe. 'Een dag voordat de hittegolf begon, waren de velden ingezaaid. Dan weet je wel hoe het er na zo'n droge periode bij ligt', vertelt wedstrijdsecretaris Elzo Timmer.

In tegenstelling tot PKC '83 is WVV wel een vereniging die de nodige teams herbergt: 38 in totaal. 'En alle wedstrijden moeten gewoon doorgaan. Ik ben de hele week bezig geweest om ervoor te zorgen dat alle teams in actie kunnen komen.'

Wij hebben uit voorzorg alle natuurgrasvelden onbespeelbaar verklaard voor de hele maand september Elzo Timmer - Wedstrijdsecretaris WVV

'Ook wij zetten thuiswedstrijden om in uitwedstrijden', vervolgt Timmer. 'We hebben één kunstgrasveld en daar kunnen op een speeldag vijf duels op worden gespeeld.'

Goed gemutst

Met Timmer heeft WVV een wedstrijdsecretaris die ondanks alles goedgemutst blijft. 'Moet ook wel, want deze problematiek houdt nog wel even aan', zegt hij lachend.

'Wij hebben uit voorzorg alle natuurgrasvelden onbespeelbaar verklaard voor de hele maand september. Een kwestie van keuzes maken. In oktober zien we wel weer verder.'

Puzzelen bij Omlandia

'Bij ons was het al flink puzzelen en dat wordt er nu zeker niet minder op', vertelt één van de wedstrijdsecretarissen van Omlandia als reactie op de mededeling van Sport050.

De sportuitvoerder van de gemeente Groningen besloot donderdag om het speelverbod op de wedstrijdvelden van natuurgras in Ten Boer te verlengen tot 14 september. Aanvankelijk was dat 1 september.

Uiteindelijk wil je het alle teams naar de zin maken en dat is niet altijd even makkelijk Wedstrijdsecretaris Omlandia

'Omlandia beschikt over één kunstgrasveld. Daarop willen alle teams zoveel mogelijk trainen en wedstrijden spelen', vertelt de Ten Boerster.

'We worden overladen met verzoeken: kan dit? Kan dat? Uiteindelijk wil je het alle teams naar de zin maken en dat is niet altijd even makkelijk. Maar we doen ons best met de mogelijkheden die we hebben.'

