RTV Noord Recordweken: Wie heeft het langste haar? (winnaar 115 centimeter)

RTV Noord is op jacht naar Groningse records de komende weken! We trapten af met: 'Wie heeft de (nog rijdende) personenauto met de hoogste kilometerstand?'. Vrijdag eindigde het record van de dikste boom. Onze nieuwe zoektocht is:

Wie heeft het langste haar?

We zijn op zoek naar de Groninger met het langste haar. Het hoofdhaar wordt gemeten vanf je kruin.

Dinsdag, 13.30 uur, 115 centimeter

Een nieuwe recordhouder: Margreet Mulder-Klungel uit Scheemda. Het haar van de 65-jarige dame is 115 centimeter lang.

Nadat ze het record neerzette deden twee vrouwen een vergeefse poging haar van de troon te stoten; daarmee is Margreet Mulder-Klungel de winnaar.





Maandag, 14.20 uur, 85 centimeter

De 11-jarige Lemee Dijkhuis uit Uithuizermeeden is de eerste die een recordpoging doet: 85 centimeter. 'Je moet gewoon niet zo vaak naar de kapper gaan', verklaart ze haar geheim.

Over de Recordweken

In de RTV Noord Recordweken zoeken we net zo lang tot we de beste, langste of oudste van iets hebben gevonden. Heb jij het meeste keukengerei thuis? De allergrootste of allerkleinste voeten van Groningen? Of staat in jouw tuin de struik met de meeste bessen? Doe mee!

Lees ook:

- Recordweken: Waar staat de dikste boom? (nu 6.92 meter)

- Recordweken: Wie heeft de hoogste kilometerstand? (nu 858.461 km)