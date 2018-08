De zomer is nog niet voorbij, maar Kerst staat al voor de deur

Sommige mensen zijn nog amper bekomen van de tropische temperaturen deze zomer, maar bij Tuinland in de stad Groningen wordt al gewerkt aan de opbouw van de kerstafdeling.

'Drie maanden geleden zijn alle tekeningen al besproken, de eerste opzet voor de planning is gemaakt. Dus wij zijn er al veel langer mee bezig dan men denkt', zegt vestigingsmanager Jos Geling van het bedrijf.

'Het kost tijd'

De kerstafdeling gaat op 6 oktober open. 'Het kost tijd om dat op te bouwen. We hebben de komende weken daarvoor hard nodig.'

Het bedrijf krijgt de kerstbomen kaal aangeleverd.

'Alle decoratie die erin zit doen we zelf. We doen veel met thema's. Elke boom en elke kamer waar we straks mee werken heeft een eigen stijl en kleur.'

Sinterklaas

Traditioneel start de verkoop van kerstbomen op 6 december, als Sinterklaas weer op de stoomboot richting Spanje zit. 'Maar kerstdecoratie kopen en ideeën opdoen kan al veel eerder', stelt Geling.

'Daarom maakt het tuinmeubilair nu plaats voor de kerstafdeling.'