Bulgaarse zoekt kamer in Groningen: 'Het is zwaarder dan verwacht'

Het tekort aan huisvesting voor internationale studenten in Groningen is groot. Dat merkt ook de 20-jarige Bulgaarse Margarita Panayotova.

'Ik arriveerde vijftien dagen geleden in Groningen en hoopte tijdens de KEI-week iets te vinden, voordat het schooljaar begint', zegt ze. 'Maar het is zwaar, zwaarder dan verwacht.'

Gewaarschuwd

Nu het studiejaar weer op het punt van beginnen staat, komt het tekort aan kamers voor internationale studenten opnieuw onder een vergrootglas te liggen. Nederland is een populaire studiebestemming, en Groningen is een van de steden in trek.

Margarita was ervoor gewaarschuwd dat het lastig zou worden om in de stad een kamer te vinden. 'Veel mensen adviseerden mij om iets te vinden voordat ik hier kwam. Maar er zijn zoveel studenten dat het lastig is.'

Imago besmeurd

Tegen de adviezen in ging Margarita niet eerst op kamerjacht, maar kwam gewoon naar Nederland: 'Ik dacht dat dit de juiste manier was. Dan kun je het huis en de mensen zien die erin wonen.'

Helaas, het wil niet vlotten. Margarita vindt Groningen een geweldige stad, maar het is volgens haar zonde dat dit imago wordt besmeurd door het tekort aan huisvesting. 'Ik zou willen dat dit beter was georganiseerd. Er zijn studenten die daardoor hier nu niet meer willen wonen.'

Tijdelijk onderkomen

Gelukkig voor haar heeft de Bulgaarse een bekende in de stad Groningen wonen waar ze twee weken mag bivakkeren, tijdens haar zoektocht naar een onderkomen. 'Zo niet, dan moet ik misschien wel gebruik maken van het couchsurfing-initiatief dat is georganiseerd.'

Eventueel kan ze ook besluiten om maximaal 245 euro te betalen voor de noodopvang in tenten bij de ACLO. Dat is goedkoper dan een plek in de hotelboot aan het Eemskanaal, die al gauw 1.300 euro per maand kan kosten.

