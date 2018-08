Onrust bij FC Groningen: Van Weert en Drost ontevreden

Het is na twee speelronden al onrustig bij FC Groningen. Jesper Drost en Tom van Weert kregen van de nieuwe trainer Danny Buijs te horen dat ze hun basisplaats na nederlagen tegen Vitesse en Willem II kwijt zijn.

Het duo uitte vrijdag hun onvrede voor de camera van FOX Sports.

Van Weert: nadenken over toekomst

Buijs geeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen De Graafschap in de spits de voorkeur aan Ajax-huurling Mateo Cassierra.

'Ik heb me al twee keer teruggevochten in dit elftal. Ik heb geen zin om dat nog een keer te moeten doen'', aldus Van Weert, die aangeeft de komende dagen over zijn toekomst na te gaan denken.



Drost wil weg

Drost zegt in het interview zelfs weg te willen. 'Ik word er na twee wedstrijden al uit geflikkerd', aldus de middenvelder.



Buijs staat achter keuze

Trainer Danny Buijs zegt nog achter zijn keuzes te staan voor de wedstrijd tegen De Graafschap, maar snapt ook dat Van Weert en Drost om zich heen kijken.

'Die situatie was al duidelijk voor het seizoen begon', zegt Buijs tegen Fox Sports. 'Volgens mij zijn het twee jongens met een eenjarig contract en hebben ze vorig jaar al gehoord dat het niet verlengd wordt.'

'De filosofie van de club is verlengen of verkopen, maar ja dan moet een speler dat zelf ook willen. En er moeten clubs komen die de speler over willen nemen en er met FC Groningen uit kunnen komen. Maar daar ga ik niet over.'

Nijland: focus op morgen

Algemeen directeur Hans Nijland wil 'totaal geen enkele' aandacht besteden aan de kwestie, zo laat hij RTV Noord weten.

'Ik vind er zeker wat van, maar ik wil er even helemaal niks op zeggen. De focus moet op morgen zijn. Daarna kijken we wel verder.'

