Wiebes: 'Nederland wel goed voorbereid op gastekort'

Nederland is wel goed voorbereid op calamiteiten bij de gasvoorziening. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zegt dat in reactie op een bericht van EenVandaag.

Volgens dat tv-programma dreigen er grote problemen als er in Nederland een gastekort zou ontstaan door een aardbeving of een andere noodsituatie en als dat tekort niet kan worden opgevangen via bijvoorbeeld import.

Wiebes zou dan moeten beslissen wie van het gas afgesloten dient te worden. De schatkist zou in dat geval kunnen opdraaien voor zaken als de kosten van bedrijven die hun productie moeten stilleggen.

Nieuw calamiteitenplan

EenVandaag beroept zich op een geheim stuk dat het in handen kreeg via de Wet openbaarheid van bestuur. Maar volgens Wiebes gaat dat stuk over de voorbereiding van een nieuw calamiteitenplan.

Daarin worden punten genoemd waaraan in dat nieuwe calamiteitenplan aandacht besteed dient te worden.

Oude crisisplan

Tot dan is het oude crisisplan van kracht en daaruit blijkt dat de overheid goed is voorbereid, aldus Wiebes. 'We hebben plannen klaarliggen. Die krijgen af en toe een update.'

Naar zijn zeggen is de update eind van het jaar klaar.

Lees ook:

- Nederland niet klaar voor gevolgen gastekort