Installateur over diefstal zonnepanelen: 'We lachten er hartelijk om'

De diefstal van 84 zonnepanelen langs de snelweg in Tolbert moet voor de daders een intensieve klus zijn geweest. Maar de waarde van de buit zal hen waarschijnlijk zijn tegengevallen.

'Die zonnepanelen stonden daar al een x-aantal jaren en hadden een dagwaarde van 20 à 30 euro per stuk', zegt bedrijfsleider Arnoud Kuiling van APSolar uit Hoogezand, dat gespecialiseerd is in het installeren van zonnepanelen.

Groepsapp

'Wij hebben er hier in onze groepsapp hartelijk om gelachen', vervolgt Kuiling. Hij zegt dat een nieuw zonnepaneel zo'n 250 euro kost. 'Hier heeft iemand heel hard gewerkt om een paar goedkope zonnepanelen mee te nemen. Ik weet niet of zij beseffen wat ze hebben meegenomen, maar hier zat weinig financiële waarde aan.'

De diefstal van de zonnepanelen, die pal naast de A7 ter hoogte van Tolbert stonden, overviel hem wel een beetje. 'Ik was wel verbaasd ja. Zonnepanelen stelen, het komt niet bij mij op. Het is zo'n drukke weg... dat niemand het heeft gezien.'

Waarde

De panelen waren niet vastgemaakt, wat de diefstal vergemakkelijkte. Toch is dat niet raar.

Kuiling: 'Wij plaatsen zonnepanelen op daken, maar ook in weilanden en velden. Het is daarbij belangrijk dat de omvormer achter slot en grendel zit, niet de zonnepanelen.' De omvormer is volgens de bedrijfsleider namelijk veel meer waard.

Vermakelijk

Wel of geen waarde, de ontvreemde panelen kunnen volgens Kuiling prima hergebruikt worden. 'Voor op het dak of weer langs de weg. Nieuw brachten de zonnepanelen van toen een vermogen op van tussen de 190 en 220 Wattpiek, tegenwoordig is dat al 320. Het vermogen en de opbrengst dalen echter wel in de loop van de tijd.'

Al met al vindt Kuiling de diefstal 'meer vermakelijk dan ernstig'.

Lees ook:

- Politie tast in het duister over diefstal zonnepanelen Tolbert

- Zonnepanelen gestolen van geluidswal langs de A7