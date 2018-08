Recordaantal deelnemers voor Swim Challenge voor kankeronderzoek

250 zwemmers beginnen morgenvroeg aan de vijfde Swim Challenge van Groningen. Nog nooit deden zoveel mensen mee. Met het zwemevenement wordt geld ingezameld voor UMCG kankerresearchfonds.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Zwem kanker de wereld uit

De Challenge levert nu al een recordbedrag op. De teller staat inmiddels op 155.000 euro en volgens de organisatie komt daar waarschijnlijk nog een halve ton bij. Aan tafel zit Neal Haan, voorzitter van de Swim Challenge Groningen.

2) Onder de pannen

Een tentenkamp voor internationale studenten: Het is een laatste redmiddel van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit voor studenten die nog geen woonruimte hebben gevonden. De kamers zijn momenteel schaars. Maar deze noodoplossing vindt een aantal Groningers maar niks.

3) Alle hens aan dek

Het eredivisieteam van Vereniging Watersport De Twee Provinciën bereidt zich voor op de finale van de Champions League. Het team uit Haren plaatste zich begin deze maand voor de finale, die volgende week in Sankt-Moritz in Zwitserland wordt gehouden. Eén van die zeilers is Thomas Slijkhuis. In Noord Vandaag vertelt hij hoe belangrijk deze wedstrijd voor hen is en hoe het te vergelijken is met voetbal, qua prestige.

4) Zitprotest

Komende dinsdag moet de zitblokkade bij de NAM in Farmsum gaan plaatsvinden. Vanaf vandaag verzamelen de actievoerders zich in het tentenkamp in Leermens. Beppie van der Sluis doet verslag bij de kamplocatie.

5) Het wel en wee van de FC

Het is hommeles bij FC Groningen. Morgen moet er eigenlijk gewonnen worden van De Graafschap, maar dat was wel het laatste waar het over ging vanmiddag. Jesper Drost en Tom van Weert gaven bij FOX aan dat ze geen perspectief meer zien bij FC Groningen. Clubwatcher Stefan Bleeker vertelt wat er vanmiddag is gebeurd, en of deze jongens nog toekomst hebben bij FC Groningen.

Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.