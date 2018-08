Deel dit artikel:











Tom van Weert baalt: 'Ik ga nadenken of het wel verstandig is te blijven' Tom van Weert (Foto: JK Beeld)

'Ik ga nadenken of het wel verstandig is om te blijven, of dat ik misschien wel ergens anders voor een frisse start moet gaan.' Dat zegt FC Groningen-aanvaller Tom van Weert, nadat hij is gepasseerd na de teleurstellende seizoenstart.

Van Weert kreeg vrijdag van trainer Danny Buijs te horen dat hij na de nederlagen tegen Vitesse en Willem II in de wedstrijd tegen De Graafschap wordt vervangen door Mateo Cassierra. Voor de camera van Fox Sports sprak hij daarover zijn teleurstelling uit. 'Ik heb me al twee keer teruggevochten in dit elftal. Ik heb geen zin om dat nog een keer te moeten doen', zei hij. Niet in de selectie De eveneens gepasseerde Jesper Drost sprak vergelijkbare taal, waarna werd besloten de twee niet op te nemen in de selectie voor het duel met De Graafschap, zaterdagavond. Alle energie moet gericht zijn op dat duel, volgens de club. Als de resultaten minder waren, werd ik heel snel als eerste op de bank gezet Tom van Weert - aanvaller FC Groningen 'Ik ben teleurgesteld. Ik heb in het verleden al vaker kansen gehad. Alleen naar mijn mening te weinig', verklaart Van Weert in gesprek met RTV Noord. 'En als de resultaten wat minder waren, werd ik al heel snel als eerste weer op de bank gezet.' 'Nauwelijks bruikbare ballen' Toen de Colombiaan Cassierra werd gehaald van Ajax, kreeg Van Weert te horen dat hij als tweede spits zou beginnen. Maar in de voorbereiding dwong hij alsnog een basisplaats af. 'Maar dat heeft helaas maar twee duels mogen duren. Dat vind ik te weinig, aangezien er zo veel dingen binnen het team nog niet lopen. Ik heb dus ook nog nauwelijks kunnen profiteren van veel bruikbare ballen.' 'Absoluut niks forceren' Van Weert, die na dit seizoen transfervrij is, zegt niet aan te sturen op een breuk. 'Ik wil absoluut niks forceren, de trainer is vanaf het begin van het seizoen ook eerlijk naar me geweest. Maar nu is er een nieuwe situatie. Ik ben weer op de bank terechtgekomen, ik ga er eens over nadenken wat de beste keuze is voor de toekomst.' 'Met wat meer krediet en meer kansen kan ik meer terugbetalen dan ik nu doe. Daarvan ben ik overtuigd.' Zowel Van Weert als Drost melden zich zondag weer bij de club. Lees ook: - Onrust bij FC Groningen: Van Weert en Drost ontevreden

