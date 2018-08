Universiteit vraagt stafmedewerkers om internationale studenten op te vangen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft vrijdagmiddag een mail gestuurd naar medewerkers van de stafafdeling, waarin gevraagd wordt of zij bereid zijn om vrijwillig en tijdelijk een internationale student op te vangen.

De mail is in handen van RTV Noord. 'Dit jaar verwachten we opnieuw veel nieuwe buitenlandse studenten bij de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. Een deel van die nieuwe internationale studenten heeft grote moeite met het vinden van passende woonruimte aan het begin van het studiejaar', staat in de mail.

'Ondanks alle inspanningen verwachten we dat een aantal studenten het de komende weken niet zal lukken woonruimte te vinden.'

Vraag aan stafmedewerkers

'Als medewerker van de RUG kun je helpen. Heb je een kamer of op een andere manier woonruimte of bed beschikbaar? Of lijkt het je leuk om tijdelijk onderdak te bieden aan een aanstaande RUG student(e) uit het buitenland? Meld je dan vrijwillig aan'

'Vanuit deze situatie zal het voor de student makkelijker zijn om een definitieve plek te zoeken. Een onkostenvergoeding mag worden gevraagd, maar geen huur', zo is te lezen in de mail.

'Puur ter attentie'

Jorien Bakker, woordvoerster van de RUG, bevestigt de inhoud van de mail. 'Dit is een van de opties die wij achter de hand hebben gehouden, en nu inzetten. We hebben dit verzoek eerst uitgezet binnen het Bureau van de Universiteit.'

Dat is de stafafdeling van de RUG. Niet alle medewerkers van de universiteit vallen onder die afdeling. 'We kijken nu eerst wat de reacties zijn. Het is puur een attentie', zegt Bakker.

Couchsurfing

Vrijdagmiddag opperde de Democratische Academie Groningen (DAG) een couchsurfinitiatief om studenten en Stadjers met een vrij bed te koppelen aan een internationale student zonder woonruimte. Naar dit initiatief wordt nadrukkelijk verwezen in de mail.

'Alle hulp is welkom. Schrijf je in en bezorg een student een tijdelijk dak boven het hoofd.'

