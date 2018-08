Actie op touw gezet voor vrijlating van Senegalese broers

Henk van der Velde uit Bedum begint een email- en kaartenactie om de twee Senegalese broers Pape Mater en Ibrallo Fall vrij te krijgen.

Uitzetting

De broers waren op vakantie bij hun vader en stiefmoeder in Bedum en gingen van daaruit naar Zweden om een neef te bezoeken. Ondanks dat al hun papieren in orde waren, werden ze bij de binnenkomst van Zweden uit de bus gehaald en vastgezet. Ze zitten inmiddels vijf weken opgesloten in een detentiecentrum en wachten op hun uitzetting.

Onverteerbaar

Voorzitter Henk van der Velde van Algemeen Plaatselijk Belang in Bedum vindt het onverteerbaar dat beide mannen zonder geldige reden vastzitten. 'Mieke, hun stiefmoeder, is een vroegere buurvrouw van mij. Toen ze vroeg of ik kon helpen heb ik meteen ja gezegd.'

Bestoken

Omdat beide broers niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, hebben inspanningen om via de Nederlandse regering de Zweden onder druk te zetten niets opgeleverd. 'Daarom', zegt Van der Velde, 'willen we de Zweedse ambassade bestoken met e-mails en kaarten. Op die manier hopen dat ze gaan bewegen.'

Volgens Van der Veld richt de actie zich niet alleen op inwoners van Bedum. 'Iedereen die begaan is met de situatIe van de broers roepen we op mee te helpen.'

De actie begint volgende week. De kaarten zijn te vinden op Facebook.

