Regen of niet, ruim 250 zwemmers zijn zaterdagmorgen om 05.30 uur begonnen aan de vijfde Swim Challenge Groningen. Het is zwaar, met af en toe een regenbui tussendoor, maar de motivatie lijdt er niet onder.

'Het ziet er fantastisch uit', zegt medeorganisator Boike Teunissen. 'Het levert hele mooie plaatjes op.' Om vervolgens een link naar de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden te leggen: 'Wat ze in Friesland kunnen, kunnen we in Groningen ook.'

Traject

Rico Buffinga is één van de ruim 250 deelnemers. 'Het gaat goed', zegt hij na aankomst in Garnwerd. 'Ik wist niet wat ik kon verwachten. Het gaat ietsje minder dan vorig jaar, maar het water heeft een prima temperatuur.'

Buffinga zwemt gemiddeld een kleine 2 kilometer per uur, en doet dat samen in een team dat bestaat uit vijf collega's. 'We zijn begin 2018 begonnen, toen zijn we met elkaar gaan trainen op woensdagavonden. Voornamelijk in het zwembad, en een keer in open water.'

Goed doel

Hij heeft het ervoor over, zegt Buffinga. 'Het is voor een goed doel, het UMCG Kankerresearchfonds. Zodat er onderzoek kan worden gedaan naar die vreselijke ziekte. Iedereen heeft het wel in de familie. Mijn moeder heeft het gehad en een vriendin van mij heeft nu longkanker.'

'Dan zie je maar hoe belangrijk dat onderzoek is en dat we met zijn allen daarvoor geld inzamelen', zegt Buffinga. 'Ik begreep dat er dit jaar al bijna 200.000 euro is ingezameld. Dat gaat de goede kant op.'

Zaterdag rond 18.00 uur worden de eerste zwemmers verwacht die de finish in de stad Groningen zullen passeren.

Lees ook:

- Recordaantal deelnemers voor Swim Challenge voor kankeronderzoek