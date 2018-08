Warming-up: De Graafschap - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de uitwedstrijd tegen De Graafschap.

Het is hommeles bij FC Groningen. Gisteren gaven Jesper Drost en Tom van Weert aan dat ze uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Door de uitspraken die de twee gisteren deden zitten ze niet bij de selectie en is het de vraag wat er omtrent de twee gaat gebeuren aangezien de transferwindow nog steeds open is.

De vorm: FC Groningen

De seizoenstart van FC Groningen is dramatisch. Vorige week werd in het Hitachi stadion met 1-0 van Willem II verloren en het spel bood niet erg veel perspectief. FC Groningen creëerde weinig, maar had in de slotfase nog een punt kunnen pakken als Tom van Weert een 100% kans had afgerond.

De vorm: De Graafschap

De Graafschap begon het seizoen uitstekend met een 2-0 overwinning op de Vijverberg tegen Feyenoord. Dat het kan spoken in Doetinchem is wel duidelijk en vanavond is het stadion ook weer volledig uitverkocht. Vorige week verloor de ploeg van Henk de Jong met 3-0 van NAC, dus ook de thuisclub zal vanavond iets willen laten zien.

Waar moeten we op letten?

Het is vooral interessant om te zien hoe het team van FC Groningen reageert op de druk die de twee nederlagen met zich mee hebben gebracht. Daarnaast werd er gisteren nog een kleine bom op het team gegooid door de uitspraken van Jesper Drost en Tom van Weert.

Cassierra gaat in de punt van de aanval spelen en Tim Handwerker maakt hoogstwaarschijnlijk ook zijn debuut in de basis van FC Groningen. En het zou ook zo maar kunnen dat Ludovit Reis zijn eerste minuten van het seizoen gaat maken.

Bij de Superboeren speelt oud FC Groningen speler, en zoon van Hans Nijland, Stef Nijland. Hij heeft eerder al bewezen dat hij het niet erg vindt om te scoren tegen zijn oude ploeg, maar voor de FC is het te hopen dat hij vanavond genadig is voor zijn vader. 'Als hij één maakt en FC Groningen drie dan kan ik prima leven met een doelpunt van Stef', zei Hans Nijland gisteren.

Historie

Groningen speelde 19 keer eerder een wedstrijd op De Vijverberg. FC Groningen won daarvan negen keer, verloor er vier en zes keer eindige de wedstrijd in een gelijkspel.

Blessures en schorsingen

Mahi (niet wedstrijdfit), Van Weert en Drost (niet bij de selectie)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Van de Looi, Warmerdam; Doan, Cassierra en Antuna.

Lees ook:

- Tom van Weert baalt: 'Ik ga nadenken of het wel verstandig is te blijven'

- Onrust bij FC Groningen: Van Weert en Drost ontevreden

- Buijs vervangt Van Weert voor Cassierra, Mahi is er niet bij