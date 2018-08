Hotel het Klooster wordt Herberg het Klooster

Het rond 1824 gebouwde klooster in Kloosterburen heeft twee nieuwe eigenaressen. Marlies Pastoor en Inge Schultze waren eruit toen ze het Klooster op Funda zagen staan:' Dit is het'.

'In januari zaten we op de bank in Zutphen en toen zei ik tegen Marlies: Als ik je dit laat zien dan zijn we eruit', vertelt Inge Schultze. De dames zijn in juli naar Kloosterburen verhuist. Er wordt nu druk geklust in het Klooster. Op 8 september is de opening.

Stugge Groningers?

'Ze zeggen dat Groningers stug zijn maar wij moeten dat nog tegenkomen', vertelt Pastoor aan presentatrice van Expeditie Grunnen Leonie Albers. 'Het is hier zo'n fijne sfeer in het dorp en in het Klooster.'

Hotel wordt herberg

De naam Hotel het Klooster wordt veranderd naar Herberg het Klooster. 'Wij willen geen hotel zijn, maar een Herberg', vertelt Schultze. 'Dit wordt een plek waar mensen thuis willen komen', zegt Pastoor. 'Het mooiste zou zijn als mensen hier voor één dag boeken maar uiteindelijk langer blijven', daar doe je het voor.

'We willen geen standaard hotel zijn'

Herberg het Klooster wordt een plek voor een groot en divers publiek. Een centrum voor ontwikkeling, opleiding, herstel, stilte en groei. 'Er kunnen vergaderingen worden gehouden, yogagroepen, retraites we willen hier een verbinding creëren niet een standaard hotel zijn', vertelt Pastoor.

'Als mensen hier wat drinken willen dan pak je het zelf en dan zet je een streepje. Het is hier een omgeving waarin het fijn is en waarin we elkaar kunnen vertrouwen', vertelt Schultze.

Koninklijke familie

'En waar heeft Maxima nou geslapen', vraagt Albers. De dames antwoorden lachend: 'Dat weten we niet.' Ja, ja..

Heb jij ook een tip voor het team van Expeditie Grunnen? Stuur een berichtje naar de Facebookpagina!

Lees ook:

- Kroonprins brengt bezoek aan Marnewaard (2005)