Lees terug: FC Groningen heeft eerste seizoenszege binnen; Breij is matchwinner (Foto: RTV Noord)

FC Groningen weet weer wat winnen is. Op bezoek in Doetinchem werd De Graafschap met 1-0 verslagen door een doelpunt van basisdebutant Michael Breij. De talentvolle jongeling kopte op slag van rust een uitstekende voorzet van Handwerker in het dak van het doel.

Zwak De Graafschap Groningen kwam verder nauwelijks in de problemen tegen een zeer zwak acterend De Graafschap. Cassierra miste halverwege de tweede helft een grote kans op de tweede Groningse treffer. De thuisploeg kreeg vlak voor tijd een nog grotere mogelijkheid op de gelijkmaker. Padt redt de drie punten Padt moest een rebound toestaan op een afstandsschot. De bal viel voor de voeten van Thomassen die alleen nog maar hoefde in te tikken. De invaller raakte het speeltuig echter niet goed en Padt wist met zijn been nog net redding te brengen. Liveblog Lees het wedstrijverloop terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic; Doan, Breij, Warmerdam; Cassierra. De Graafschap: Jurjus; Abena, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, Hamdaoui. Scheidsrechter: Christiaan Bax

#gragro