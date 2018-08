Breij zorgt met winnende kopbal voor opgeluchte gezichten bij FC Groningen

FC Groningen heeft de eerste overwinning van het nieuwe seizoen te pakken. In Doetinchem werd De Graafschap met 1-0 verslagen door een treffer uit een kopbal van Michael Breij op slag van rust. Padt hield vlak voor tijd met een miraculeuze reflex de gelijkmaker uit zijn doel.

Fier overeind

Na de pauze zette de thuisploeg aan voor een slotoffensief, maar de verdediging van FC Groningen bleef fier overeind. Stef Nijland was een dikke tien minuten voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker. Hij schoot vanuit kansrijke positie net naast. Vader Hans liet als algemeen directeur van FC Groningen op de tribune een opgelucht lachje ontsnappen.

Verdedigend sterk

De eerste seizoenszege voor de ploeg van coach Danny Buijs was verdiend. De Doetinchemmers hadden meer balbezit, maar verdedigend stond het uitstekend bij de Groningers.

Betere kansen

In de eerste helft waren de betere kansen ook voor de gasten. Mike te Wierik stond na een corner helemaal vrij, maar raakte de bal totaal verkeerd waardoor De Graafschap kon uitverdedigen. Breij schoot vanaf twintig meter net naast.

Goal Breij

Op slag van rust kwam FC Groningen op voorsprong. Een afgemeten voorzet van de linkerkant van Tim Handwerker werd keurig met een stuit door Breij in het dak van het doel gekopt.

Geen slotoffensief

Cassierra kreeg halverwege de tweede helft een enorme kans om het duel te beslissen. Hij speelde zich knap vrij, na een steekbal van Breij, maar joeg de bal veel te wild in de tribune. Omdat het slotoffensief van de thuisploeg geen gestalte kreeg, hoewel invaller Thomassen na een rebound de 1-1 op zijn schoen had, stapte FC Groningen met drie punten van het veld in Doetinchem.

