Brand op balkon in Stad

De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Zuilen in de stad Groningen.

Er bleek brand te zijn op een balkon van een flat. De brandweer is bezig om het vuur te bestrijden. Het is onbekend of de brand overgeslagen is naar de woning zelf.

Een bewoner van de flat vertelt aan RTV Noord dat de flat 'vol met rook' staat.

Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen bij de brand. De straat is afgezet door de politie. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.