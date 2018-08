Expeditie Grunnen: ziet Swim Challenge

'Hup papa!' wordt er geroepen vanaf de brug in Roodehaan. 250 deelnemers van de Swim Challenge zwemmen door het Reitdiep voor het UMCG kankerresearchfonds.

De tocht is gaat van Zoutkamp naar Groningen in estaffetevorm. De zwemmers zijn om 5:30 uur begonnen.

'Is dat papa? Wat voor badmuts heeft hij op?' Ondertussen zit papa Niels uit te rusten op één van de boten. Voor hem zit het zwemmen er net op. Hij mag later het water weer in.

