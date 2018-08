Dieven stelen fietsen van thuiszorg: 'Dit is echt heel laag'

Ze zitten in zak en as, Jeanette Bakker en haar collega's van Buurtzorg in Winschoten. Dit weekend zijn twee fietsen van hen gestolen, waarmee ze altijd naar cliënten reden.

'Wie doet nou zoiets? Ik vind dit echt heel erg laag', zegt Jeanette bedroefd.

Hek te hoog

De fietsen van de thuiszorgmedewerkers staan altijd achter het hek van het kantoor aan de Vissersdijk, tegenover de Lidl. Je kunt alleen met een speciale sleutel op het terrein komen, maar blijkbaar was dat niet veilig genoeg.

'We denken dat de dieven onder het hek door zijn gekropen', vertelt Jeanette. 'Want daar is ruimte genoeg. Daarna konden ze er makkelijk vandoor, want aan de binnenkant zit een sensor waarmee het hek automatisch opengaat.'

Langer onderweg bij calamiteit

Ook voor de ouderen in Winschoten is dit een probleem, want de thuiszorgmedewerkers moeten nu lopen. Daardoor zijn ze langer onderweg, ook bij calamiteiten.

'Als we een alarmering krijgen, duurt het nu langer voordat we er zijn. Op de fiets ben ik er sneller en kan ik mijn tas kwijt. Daardoor kost fietsen ook nog eens minder energie', vertelt Joël Koster, één van de andere verzorgenden.

'Wie steelt nou van zorgmedewerkers?'

Op het kantoor liggen de sleutels van beide gestolen fietsen er nu sipjes bij. De reservesleutels zitten nog in het sleutelkastje. 'Het zijn ook nog eens fietsen met een groot Buurtzorg-logo erop, dus wie wil ze nou hebben? Wie steelt nou van zorgmedewerkers? Ik ben echt verbijsterd', aldus Jeanette.

De meeste medewerkers kunnen niet met hun eigen fiets komen, omdat ze eerst met de bus of trein naar kantoor komen. 'Daar pakken ze vervolgens één van de fietsen om hun rondje te doen', vervolgt Jeanette. 'En met zo'n fiets ben je ook herkenbaar voor de buurt.'

Camerabeelden

Buurtzorg gaat aangifte doen van de diefstal. De fietsen kostten 800 euro per stuk. Jeanette en Joël hopen dat de camera's van de supermarkt beelden hebben van de daders. Maar of de drie jaar oude fietsen ooit terugkomen?

'Ik ben bang van niet, die zijn weg. Het is heel erg zonde, want dit waren echt twee hele mooie fietsen', besluit Jeanette.