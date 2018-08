Vier actievoerders van Code Rood aangehouden (update)

De politie heeft zaterdag vier actievoerders opgepakt die mee willen doen aan de zitblokkade van Code Rood komende dinsdag. Ze wilden hun ID-kaart niet laten zien, waarop de politie ze meenam naar het bureau.

Update zondag (26-08) 13:20 uur

De gemeente Delfzijl bevestigde zaterdagavond nog dat vier mensen zijn aangehouden. De politie komt zondag met een andere lezing.

Volgens een woordvoerder ging het om een groepje van vier, van wie één mogelijk op een gestolen fiets reed. 'Na lang aandringen wilde één actievoerder zijn ID laten zien, de andere drie niet. Daarop namen we ze mee naar het bureau.'

Eén van de actievoerders verzette zich bij zijn aanhouding, zegt de politie. Het drietal moest de nacht doorbrengen op het politiebureau en kon zondagmorgen weer naar het actiekamp. De fiets bleek niet te zijn gestolen.

Boos

Actiegroep Code Rood reageert verontwaardigd op de aanhoudingen en roept de politie op hiermee te stoppen:

'We zijn boos dat de politie met deze enorme surveillance-operatie is gestart rond het actiekamp. We zeggen tegen alle deelnemers dat ze hun ID niet hoeven te laten zien, alleen als de politie iemand verdenkt van een misdrijf', vertelt Maarten namens de organisatie.

'Enorm veel politie'

'Enkele dagen geleden lieten de autoriteiten nog weten ons democratisch recht op protesteren te respecteren, maar in de praktijk houden ze er een hele andere strategie op na.

Er is enorm veel politie aanwezig in de regio', zegt Maarten, die liever niet met zijn achternaam in de publiciteit wil. 'Tot in België aan toe wordt mensen die onderweg zijn naar het actiekamp om hun ID gevraagd.'

Identificeren

De politie en de gemeente Delfzijl kunnen niet zeggen waarom deze vier actievoerders zich moesten identificeren. 'De politie wilde waarschijnlijk graag weten wie deze mensen zijn. Dat is op het bureau verder uitgezocht', laat een gemeentewoordvoerster weten. Het is onduidelijk of ze inmiddels weer vrij zijn.

Code Rood vraagt mensen die 'last hebben van de politie' om zich te melden bij hun juridisch team.

400 bezoekers

Op het tentenkamp aan de Dieftilweg in Leermens wordt het steeds drukker. Inmiddels zijn er 400 bezoekers, meldt de organisatie, van wie een groot deel blijft slapen. Dat komt vooral door mensen die zaterdag per bus uit het midden en zuiden van het land zijn aangekomen, zegt Maarten.

Code Rood houdt vanaf komende dinsdag een zitblokkade voor het NAM-tankenpark in Farmsum. Tijdens deze actie worden tankwagens met aardgascondensaat, wat vrijkomt bij de winning van gas, tegengehouden. Ze hopen daarmee de gaswinning te ontregelen.

Spelregels

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond hebben spelregels opgesteld voor de deelnemers. Zo mogen ze medewerkers van de NAM niet tegenhouden en moeten ze demonstreren in een aangewezen vak.

Code Rood gaat zich niet aan deze regels houden, zegt Maarten: 'Wij laten ons geen spelregels opleggen. Laat ze de NAM, Shell en Exxon eerst maar eens harde spelregels opleggen!'

