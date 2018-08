Breij: 'Hier kijk je naar uit, werk je hard voor. Ik ben een gelukkig man'

Michael Breij stond zaterdagavond voor het eerst in de basis bij FC Groningen en scoorde meteen het enige en dus winnende doelpunt. In de voorbereiding had hij ook al gescoord tegen De Graafschap, maar raakte in dat duel ook geblesseerd.

Vrij in mijn hoofd

'Het is lekker dat ik twee keer tegen hun speel en twee keer scoor', zegt Breij. 'Ik stond helemaal vrij in mijn hoofd op het veld, ik train lekker heb geen last meer van mijn blessure. Ik ben een gelukkig man, zit goed in mijn vel', aldus een stralende matchwinner.

Opluchting

Centrale verdediger Mike te Wierik was na de 1-0 overwinnning tegen De Graafschap vooral opgelucht. 'De druk zat er behoorlijk op na de mislukte seizoensstart. Als je dan hier wint voelt dat heel goed'.

Kritisch

Te Wierik bleef kritisch op het spel van de ploeg. 'In de tweede helft hadden we het veel eerder moeten beslissen', aldus de verdediger. 'Als Cassierra die enorme kans maakt is het klaar. In de eerste helft doen we het wel goed denk ik. Ik vind de overwinning dan ook terecht'.

Stralende gezichten

Het gezicht van algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland straalde van oor tot oor na de zege. 'Ik ben enorm opgelucht', aldus Nijland. 'Als je hier geen drie punten pakt blijf je onderin hangen. Nu kan je met vertrouwen naar PEC Zwolle thuis toewerken'.

Onterven

Op de vraag wat hij had gedaan met zijn zoon Stef, die tien minuten voor tijd namens De Graafschap net naast schoot, had Nijland ook zijn antwoord meteen klaar. 'Ik zou hem onterven..haha'.

Om tafel

Op de vraag wat er nu verder met Tom van Weert en Jesper Drost gebeuren moet hield Nijland zich op de vlakte. 'We beraden ons op onze positie en gaan morgen met elkaar om de tafel', besloot Nijland in de catacomben van De Vijverberg.

