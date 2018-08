Jong FC Groningen opent seizoen met overwinning

FC Groningen onder 23 is het nieuwe seizoen in de derde divisie gestart met een 2-0 zege tegen Achilles'29.

In Groesbeek beperkte de thuisploeg zich alleen maar tot verdedigen. Groningen-doelman Jan Hoekstra hoefde geen enkele keer handelend op te treden.

Openingsgoal

De gasten kwamen in de 28e minuut op voorsprong door een treffer van Marijn Ploem. De aanvoerder van de Groningers scoorde met het hoofd, uit een afgeslagen corner, na een voorzet op maat van Matthijs Hardijk.

Gemiste kansen

Na deze terechte voorsprong vergaten de groen-witten verder afstand te nemen van de zeer defensief ingestelde tegenstander. Er werden enkele opgelegde kansen gemist voordat vijf minuten voor tijd toch de beslissing viel.

Mooie solo Margaritha

Gerald Postma onderschepte op het middenveld een pass van Achilles en speelde Jhurrey Margaritha aan. De aanvaller begon aan een indrukwekkende solo, passeerde twee verdedigers en schoot de bal prachtig binnen in de verre hoek.

Stand

Door een 6-2 tegen de amateurs van Ajax is Noordwijk na de eerste speeldag koploper in de derde divisie. Jong FC Groningen staat derde op de ranglijst en speelt volgende week zaterdag de eerste thuiswedstrijd tegen Quick Boys. De aftrap op sportpark Corpus den Hoorn is om 15:00 uur.