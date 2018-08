Deel dit artikel:











'Politie mag actievoerders verplichten ID te laten zien' De politie houdt een actievoerder aan, die zich niet wilde legitimeren. (Foto: De Vries Media)

Het actiekamp van Code Rood in Leermens houdt de gemoederen in Noord-Groningen bezig. Politie-agenten houden in de gaten wie er naartoe gaan en vragen actievoerders zich te legitimeren.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Vier van hen wilden of konden dat zaterdag niet doen, en zijn daarom meegenomen naar het politiebureau. Toonplicht De organisatie van Code Rood reageerde verontwaardigd en liet de actievoerders weten dat je alleen je ID moet tonen als de politie je verdenkt van een misdrijf. Volgens strafrechtadvocaat Niek Heidanus heeft de politie echter het recht om actievoerders te dwingen zich te legitimeren. 'Het gaat hier om mensen die meedoen aan een demonstratie of openbare manifestatie. Dan heeft de politie de mogelijkheid om te onderzoeken wie daarbij aanwezig zijn.' Ongemakkelijk Heidanus begrijpt het motief van de politie om mensen hiernaar te vragen: 'Het is ongemakkelijk als je niet weet met wie je te maken hebt, zeker bij dit soort gelegenheden waar veel mensen op afkomen. En volgens mij is hier vooraf ook voor gewaarschuwd.' De politie en de gemeente konden zaterdag niet zeggen waarom de actievoerders zich moesten identificeren. Of ze inmiddels weer op vrije voeten zijn, is evenmin bekend. Volgens Heidanus kan iemand maximaal negen uur worden vastgehouden voor verhoor. De nachtelijke uren worden daarbij niet meegerekend. De boete bedraagt 95 euro. Actie bij NAM Op het actiekamp aan de Dieftilweg in Leermens zijn inmiddels 400 actievoerders. Komende dinsdag houden ze een zitblokkade bij het NAM-tankenpark in Farmsum. Ze houden vrachtwagens met aardgascondensaat, dat vrijkomt bij gaswinning, tegen. De groep wil hiermee aandacht vragen voor de problematiek rond de gaswinning en het gebruik van fossiele energie. Lees ook: - Vier actievoerders van Code Rood aangehouden

