Deel dit artikel:











Leegstaande boerderij vat opnieuw vlam De boerderij in Midwolda vatte vannacht opnieuw vlam. (Foto: De Vries Media)

Aan de Hoofdweg in Midwolda is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw brand uitgebroken in een leegstaande boerderij.

Begin deze maand vatte het woonhuis van de boerderij al vlam, en ging toen helemaal verloren. Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend. Lees ook: - Boerderij in Midwolda brandt volledig uit