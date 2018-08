FC Groningen ontmoet FC Twente in eerste bekerronde

In de jacht op de KNVB-beker mag FC Groningen het thuis opnemen tegen FC Twente. De Enschedeërs rolden zaterdagavond als tegenstander uit de koker tijdens de loting voor de eerste bekerronde.

Met FC Twente komt FC Groningen een ploeg tegen die op zoek is naar eerherstel. de Tukkers degradeerden afgelopen seizoen uit de Eredivisie en pakten, een niveau lager, tot dusver vier punten uit haar twee eerste competitieduels tegen respectievelijk Sparta (2-1) en Helmond Sport (2-2).

Geschiedenis

In het seizoen 2015-2016, een seizoen nadat FC Groningen de KNVB-Beker won ten koste van PEC Zwolle, mocht FC Groningen het in de eerste bekerronde ook opnemen tegen FC Twente. Toen werd er door doelpunten van Bryan Linssen en Hedwiges Maduro met 2-1 gewonnen.

In de drie seizoenen na de bekerwinst was de tweede ronde steeds het eindstation voor FC Groningen. Was Roda JC vorig seizoen te sterk (3-1); in de twee seizoen daarvoor werd de Trots van het Noorden uit het bekertoernooi geknikkerd door FC Utrecht.

FC Emmen loot gunstiger

Het FC Emmen van Dick Lukkien lootte op papier gunstiger dan de Groningers. De Emmenaren mogen op bezoek bij Derde Divisionist OFC, uit het Noord-Hollandse Oostzaan.

In totaal worden er in de eerste bekerronde 32 wedstrijden gespeeld, die plaatsvinden op 25, 26 en 27 september. Er moet nog bepaald worden op welke dag de wedstrijden worden gespeeld.