Politie voorkomt erger bij confrontatie fans FC Groningen en De Graafschap (update)

Na het duel tussen De Graafschap en FC Groningen (0-1) zochten aanhangers van beide clubs de confrontatie met elkaar. 'Hoewel we het niet zeker weten, is het waarschijnlijk dat daarbij klappen zijn gevallen', aldus de politie.

Voor supporters van FC Groningen was er zaterdagavond een bus- en autocombi van kracht om stadion De Vijverberg in Doetinchem te bereiken. Toen een deel van hen na de wedstrijd terug naar de auto's liep, passeerden zij een café waar fanatieke fans van De Graafschap aanwezig waren.

Asbakken en glaswerk

'Groningers die met de auto naar het stadion waren gekomen, moesten parkeren in de wijk naast het café', laat één van de meegereisde fans (wiens naam bij de redactie bekend is) aan RTV Noord weten. 'Omdat wij pas later uit het stadion konden, zat dat café al snel na de wedstrijd vol met aanhangers van De Graafschap.'

Omdat de enige route naar de geparkeerde auto's uitgerekend langs dat café liep, ging het volgens de supporter mis. 'Toen iedereen terugliep, hoorde ik een boel geschreeuw en dacht ik: dit gaat mis. Maar de politie greep snel in en wist de supportersgroepen in eerste instantie te scheiden.'

'Nadat het een half uur rustig was, konden Groningers onder politiebegeleiding alsnog naar hun auto's. Maar toen we langs het café liepen ging het weer mis, zochten aanhangers van beide clubs elkaar alsnog op en werd er met asbakken en glaswerk gegooid. Zelf kon ik gelukkig snel naar mijn auto en op tijd wegrijden', aldus de fan.

Politie grijpt in

Een politiewoordvoerder laat aan De Gelderlander weten dat zo'n 150 FC Groningen-supporters en veertig De Graafschap-supporters vervolgens de confrontatie met elkaar hebben gezocht. 'Gelukkig waren we met meerdere eenheden ter plaatse, waardoor we snel konden ingrijpen.'

Volgens de voorlichter zijn er geen aanhoudingen verricht. De relschoppers werden volgens de politie 'met gepast geweld naar de goede kant geleid' door agenten met politiehonden.