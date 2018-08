Rondje Groningen: Best een lastige bocht zo...

Laat cartoonist Kakhiel los in Groningen en hij merkt het ene na het andere minitieuze, rare detail op. Benieuwd hoe hij de bocht die een zwaarbeladen vrachtwagen maakte, zou becommentariëren.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Kakhiel vlogt over Groningen

Dan weet je dat het volkomen onzinnig wordt. Of zitten er toch wat scherpe observaties in?

2) De laatste benzineslurper bij de BIM

Hij staat er sinds de jaren vijftig en blijft er nog even staan, maar afgelopen zondag stond het BIM-tankstation aan de diepenring in stad Groningen zijn laatste druppels brandstof af. Dat werd in stijl gedaan.

Fun fact: het gebouw is een Rijksmonument.

3) Heheheheks

Aardbevingsactivitist en -emigrant John Lanting komt niet meer bij over burgemeester Marijke van Beek die wordt afgebeeld als heks.

4) Groningen uitgespeeld

We weten niet waar je heen gaat Joscene, maar zo mooi kan 't natuurlijk niet worden. ;-)

5) Anonieme fans in Doetinchem

De harde kern van de FC had er zin in zaterdag, tegen De Graafschap. Te zien aan de wedstrijdspanning op de gezic... oh wacht.

Ze ondersteunden de FC vanuit het uitvak overigens vol overgave naar de eerste seizoensoverwinning.

6) Kleine ravefeestjes

Op festival Noorderzon kan je vanavond voor het laatst naar een ravefeestje in één van de containers waar optredens zijn. Zoiets maak je niet snel nog een keer mee, lijkt het.

7) Ondertussen in Den Haag

Ze moeten ons ook altijd hebben hè?



8) Lastige bocht voor enorm vervoer

We hebben wel eens bussen die in een lastige bocht vast komen te zitten onder een brug, maar deze bocht lijkt voor een vrachtwagen met zulke zware vracht ook niet heel eenvoudig om te maken. Na circa 15 minuten proberen en met een kleine verkeersophoping tot gevolg, lukte het steken aan de Zernikeweg uiteindelijk.

9) Mijn kamer in ruil voor jouw lichaam

Stadsblog Sikkom vindt een Marktplaats-advertentie van iemand die op geheel eigen wijze gebruik wil maken van de kamerkrapte in de stad.

10) Grhoed uit Appingedam

Nog even deze waanzinnige plaat van de haven in Appingedam.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Tot morgen!