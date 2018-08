Monumentaal benzinestation sluit de deuren

Het tankstation is het laatst overgebleven Esso-station in Nederland. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Nu de bekende benzinepomp aan de Turfsingel in Groningen zondag definitief sluit, betekent dat voor veel Stadjers het einde van een tijdperk. Het gebouw - een rijksmonument - blijft staan, maar welke invulling het krijgt is nog onbekend.

Het BIM-station is een ontwerp van architect Willem Dudok. Hij ontwierp het in de jaren vijftig van de vorige eeuw in opdracht van Esso.

In totaal werden er in het hele land 112 Esso-stations gebouwd. Het station aan de Turfsingel is als enige overgebleven.

