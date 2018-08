Boze Usquerder beeldt burgemeester af als heks

Wie over de Wadwerderweg in Usquert rijdt, kan hem niet zijn ontgaan. Het spandoek waar burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond op staat afgebeeld als heks.

Het doek hangt in de tuin van Usquerder Willie Ammeraal. Hij is boos op de gemeente vanwege de 'zonnepanelen-gate'.

Wat is er aan de hand?

Inwoners rond het Openluchtmuseum in Warffum en de Wadwerderweg in Usquert wonen in een beschermd dorpsgezicht. Een van de inwoners vroeg een vergunning aan voor zonnepanelen. Die werd geweigerd, terwijl veel andere buren zonder vergunning al wel duurzame energie opwekten.

De gemeente zat met de kwestie in de maag: aan de ene kant wil Eemsmond graag van het gas af en de opwekking van duurzame energie stimuleren, aan de andere kant verandert hierdoor wel de aanblik van de karakteristieke panden.

De gemeente verzint nieuwe spelregels, terwijl de panelen er alweer een paar jaar liggen Willie Ammeraal - Usquerder

In razend tempo bracht de gemeente alle zonnepanelen in kaart. Eind mei was er duidelijkheid: bij negen huizen moeten de collectoren worden verplaatst of verwijderd, op de overige 44 woningen kunnen ze blijven liggen.

Kosten

Ammeraal hoort bij de groep van 44. Toch is hij boos, omdat hij nu een vergunning moet aanvragen om ze daar te laten liggen: 'Aan deze aanvraag zijn legeskosten verbonden. Hoeveel? Dat weet Marijke van Beek, die de brief mede ondertekent, even niet. Althans ze vermeldt het niet', schrijft de Usquerder.

'De gemeente verzint nieuwe spelregels, terwijl de panelen er alweer een paar jaar liggen en of we even willen dokken.'

Inbreuk op privacy

Ook is hij boos dat de onderzoekers met een drone over zijn huis vlogen en bij hem in de achtertuin kwamen om zijn zonnepanelen in kaart te brengen.

'Zonder toestemming door de tuin lopen en ongegeneerd foto's staan maken. Ik vind dat een nog veel grotere inbreuk op mijn privacy.'

Tsunami

Burgemeester Van Beek zegt niet geschrokken te zijn van de heksafbeelding: 'Ik heb er hartelijk om gelachen. Het is een ludieke actie om aandacht te vragen voor zijn probleem.'

De zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht zijn als een tsunami over ons heen gekomen Marijke van Beek - Burgemeester Eemsmond

Ze wil niet op individuele gevallen ingaan, maar laat wel weten met het college en mogelijk ook de raad te praten over een mogelijke compensatie voor de legeskosten.

'De zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht zijn als een tsunami over ons heen gekomen. Daar hadden we beter op in moeten spelen. We hebben nu een heel zorgvuldig proces doorlopen om dit probleem op te lossen. Bij mensen wiens zonnepanelen verwijderd moeten worden, is compensatie mogelijk.'

Bosje bloemen

Ammeraal is helder over wat hij wil: 'Ik wil geen vergunning aanvragen en ook geen legeskosten betalen. Ook wil ik openlijke excuses van de gemeente voor de gepleegde inbreuk op mijn privacy.'

Met een knipoog voegt hij daaraan toe: 'Ik wil dat Marijke ze overbrengt, met het verzoek de fotograaf van de Ommelander Courant en de bloemist even te informeren over de fotosessie. Schudden we elkaar de hand bij mij op het bordes met glimlach en bosje bloemen in mijn hand.'