Politiehond grijpt Amsterdammer die Groningse slaat (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een 23-jarige vrouw uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een mishandeling in Purmerend.

De vrouw liep met een vriendin door de Noord-Hollandse stad, toen zij volgens de politie 'vanuit het niets' door een 44-jarige Amsterdammer in het gezicht werd geslagen. Strijd loopt hoog op Die liep daarop met een vriend weg. De politie maande het tweetal tot stoppen, maar de Amsterdammer gaf daar geen gehoor aan. Toen hij even later alsnog terugkwam, liepen de gemoederen hoog op: agenten moesten beide partijen meerdere keren uit elkaar halen. Uiteindelijk besloten de agenten de Amsterdammer te arresteren. Toen die zich hevig verzette, werd de hondengeleider met zijn diensthond - genaamd Loki - ingezet. De politiehond beet de verdachte in zijn been, waarna die de strijd opgaf. Groningse naar ziekenhuis De Amsterdammer is vastgezet. De Groningse moest naar het ziekenhuis voor behandeling en heeft daarna aangifte tegen de man gedaan.