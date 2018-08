Geuko viert na twee jaar zijn verjaardag thuis

Op 23 augustus is de zieke Geuko 6 jaar geworden. Vandaag viert hij zijn sinds twee jaar zijn verjaardag met vrienden en familie.

Vader Gert Jan van Lang en moeder Gerda van Lang hebben een verjaardag georganiseerd 'om nooit te vergeten'. Geuko viert zijn verjaardag in de speeltuin van Beerta.

Blij om verjaardag te vieren

Op 23 april kwam Geuko na bijna twee jaar in ziekenhuizen te hebben gelegen weer thuis. Geuko lijdt aan AFM, acute flaccid myelitis, een polio-achtige ziekte die in Nederland verder niet voorkomt.

Geuko heeft op dit moment geen pijn en is blij om zijn verjaardag te vieren. Als presentator Ronald Niemeijer aan hem vraagt hoe het gaat zegt Geuko: 'Goed, cadeautjes!'

'Het is een verjaardag met een dubbel gevoel', vertelt vader Gert Jan. 'Het is een groot cadeau dat Geuko weer thuis is. Maar hij heeft nog steeds niet de therapie die hij nodig heeft.'

De tijd tikt voor Geuko. Er is nog steeds 170.000 euro nodig om de therapie in Amerika te bekostigen. 'Geuko moet echt naar Amerika, de optie om een zenuwtransplantatie te doen vervalt straks', vertelt vader Gert Jan. Op deze website is meer te lezen over Geuko.

