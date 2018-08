Groningen Swim Challenge levert recordbedrag op

De vijfde editie van de Groningen Swim Challenge heeft een recordbedrag van ruim 217.000 euro opgeleverd. Dat geld gaat naar het UMCG Kanker Research Fonds.

Zaterdag legden zo'n 180 zwemmers in estafettevorm 50 kilometer af tussen Lauwersoog en Groningen, of tussen Zoutkamp en Groningen. In de Groninger diepenring haakten nog eens 75 zwemmers aan.

Definitieve bedrag volgt

Vorig jaar werd met de zwemrace 140.000 euro opgehaald voor het goede doel, dit jaar was dat dus zo'n 70.000 euro meer. Doneren kan nog tot eind september via de website van de Groningen Swim Challenge.

Daarna wordt het definitieve bedrag overhandigd aan de kankeronderzoekers van het UMCG.

Zesde editie

De organisatie van de Groningen Swim Challenge heeft al aangekondigd dat de zwemrace in 2019 een vervolg krijgt.

