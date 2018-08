Expeditie Grunnen: Auto Lielly is eerbetoon aan dochter

Harde muziek, stoere kerels, dikke auto's: hét recept voor een echte automeeting. Maar achter de stoere buitenkant heeft elke stoere vent een verhaal. Zo ook Mario.

Zijn auto Lielly valt meteen op. Een grote foto met daarop een kindje. Onder de foto staat een geboorte en-sterftedatum. Mario's dochtertje is mishandeld door de oppas. Een vreselijk verhaal waar je koud van wordt. Het hele gesprek met Mario kun je zien in deze uitzending van Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Geen drank en sigaretten meer door de kerk

- Een speeltuin voor de Langeleegte

- Stien is 80 geworden

- Geuko viert na twee jaar zijn verjaardag thuis

- Week der Besten in Vlagtwedde

