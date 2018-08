Deel dit artikel:











Jos B. aangehouden in Spanje (Foto: RTV Noord)

De 55-jarige Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is zondagmiddag aangehouden in Spanje. Hij zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn uitgeleverd aan Nederland.

De laatst bekende woonplaats van B. is Veendam, voordat hij eind februari als vermist werd opgegeven. 'Het lijkt erop dat hij hier maar korte tijd heeft verbleven', zei verslaggever Peter Steinfort eerder. B. stond ingeschreven in de gemeente Veendam. Hij gebruikte het adres van zijn zus aan het Boven Westerdiep als postadres. Tip van getuige De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto's die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen. Door samenwerking met de Spaanse politie kon de man zondagmiddag worden aangehouden. 'Familie is opgelucht' De familie van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries zijn zondagavond door de politie ingelicht over de arrestatie van Jos B. 'De familie is enorm opgelucht.' Volgens De Vries valt er bij de familie Verstappen echt een enorme last van de schouders. 'Ze zijn heel blij dat het zo snel gegaan is', aldus De Vries in een reactie. Lees ook: - 'Nooit verwacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn'

- Wat deed de verdachte in zaak Nicky Verstappen in Veendam?

- Vermiste Veendammer is verdachte moord Nicky Verstappen

- Bijlezen: 20 jaar zoeken naar de moordenaar van Nicky Verstappen